По подозрению в убийстве мужчины в Кара-Куле задержана 37-летняя женщина

По подозрению в убийстве мужчины в Кара-Куле задержана знакомая погибшего. Об этом сообщила пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, 10 октября в бензовозе на обочине дороги было обнаружено тело мужчины. Выяснилось, что погибший — водитель бензовоза марки DAF 35-летний житель Чуйской области.

При внешнем досмотре тела установлено, что мужчине нанесли несколько ударов острым предметом. Собраны вещественные доказательства.

По подозрению в преступлении задержана 37-летняя женщина и водворена в ИВС.