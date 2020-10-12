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Происшествия

По подозрению в убийстве мужчины в Кара-Куле задержана 37-летняя женщина

По подозрению в убийстве мужчины в Кара-Куле задержана знакомая погибшего. Об этом сообщила пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, 10 октября в бензовозе на обочине дороги было обнаружено тело мужчины. Выяснилось, что погибший — водитель бензовоза марки DAF 35-летний житель Чуйской области.

При внешнем досмотре тела установлено, что мужчине нанесли несколько ударов острым предметом. Собраны вещественные доказательства.

По подозрению в преступлении задержана 37-летняя женщина и водворена в ИВС.

УВД Джалал-Абада
Фото УВД Джалал-Абада. В Кара-Куле в бензовозе нашли труп мужчины
Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 130 «Убийство» УК КР. Начато досудебное производство, назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/168913/
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