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Происшествия

В Сузаке мужчина заживо сгорел в машине в результате ДТП

В Сузаке мужчина сгорел в машине в результате ДТП. Об этом 24.kg сообщили сотрудники УОБДД Джалал-Абадской области.
 
По ее данным, 10 октября примерно в 7.00 в селе Беш-Бала Багышского сельского округа столкнулись автомашины «Жигули» и «Фольксваген Гольф 2». Водитель первой машины выехал на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение.
 
Позже «Фольксваген Гольф 2» загорелся, его водитель Р.Т., 1964 года рождения, сгорел заживо в машине до прибытия спасательной службы.
УОДББ Джалал-Абадской области
Фото УОДББ Джалал-Абадской области. В Сузаке мужчина сгорел в машине в результате ДТП
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Родственники умершего отказались от проведения судебно-медицинской экспертизы и написания заявления в милицию против участника ДТП — водителя «Жигули» А.Д., 1951 года рождения.
 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/168888/
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