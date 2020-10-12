В Московском районе грузовик насмерть сбил женщину

В Московском районе водитель на грузовике насмерть сбил женщину. Об этом 24.kg сообщили в ГУОБДД Чуйской области.

ДТП произошло в селе Беловодском на 42-м километре автодороги Бишкек — Ош.

Уточняется, что водитель бензовоза ехал в сторону столицы, возле рынка он сбил пешехода. «Со слов водителя, он не заметил женщину», — рассказали в ведомстве.

В результате от полученных травм на месте скончалась женщина, примерный возраст 35-40 лет.

Водителя доставили в отделение милиции, автомашина помещена на штрафстоянку.