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Происшествия

В Московском районе грузовик насмерть сбил женщину

В Московском районе водитель на грузовике насмерть сбил женщину. Об этом 24.kg сообщили в ГУОБДД Чуйской области.
 
ДТП произошло в селе Беловодском на 42-м километре автодороги Бишкек — Ош.
 
Уточняется, что водитель бензовоза ехал в сторону столицы, возле рынка он сбил пешехода. «Со слов водителя, он не заметил женщину», — рассказали в ведомстве.
 
В результате от полученных травм на месте скончалась женщина, примерный возраст 35-40 лет.
 
Водителя доставили в отделение милиции, автомашина помещена на штрафстоянку.
 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/168869/
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