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Сюжет: ЧП в армии

В Узгене офицер СВО случайно выстрелил себе в ногу

В Узгенском районе офицер войсковой части Сил воздушной обороны выстрелил себе в ногу. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что ЧП произошло накануне примерно в 18.35. Старший лейтенант И.О. госпитализирован в территориальную больницу.

В Генеральном штабе подтвердили эту информацию. По данным ведомства, ЧП произошло при сдаче пистолета в оружейную комнату.

«Офицер, нарушив правила обращения с оружием, непроизвольно выстрелил себе в ногу. Ему была оказана первая помощь, затем пострадавшего госпитализировали. Пуля задела только мягкие ткани ступни», — проинформировали в Генштабе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/165294/
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