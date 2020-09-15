В Бишкеке парень пытался покончить с собой. Милиционеры спасли его

В Бишкеке парень пытался покончить с собой. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, сегодня примерно в 16.30 молодой человек залез на крышу дома на пересечении улиц Рыскулова и Ала-Арчинской и хотел спрыгнуть.

Фото читателей 24.kg. В Бишкеке парень пытался спрыгнуть с крыши

В УВД Первомайского района подтвердили эту информацию. По данным ведомства, милиционеры отговорили парня сводить счеты с жизнью.

«На месте дежурили спасатели МЧС, врачи скорой помощи. Прибывшие на место милиционеры отговорили парня от суицида. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили редакции.