18:17
USD 79.03
EUR 93.70
RUB 1.06
Происшествия

В Бишкеке парень пытался покончить с собой. Милиционеры спасли его

В Бишкеке парень пытался покончить с собой. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, сегодня примерно в 16.30 молодой человек залез на крышу дома на пересечении улиц Рыскулова и Ала-Арчинской и хотел спрыгнуть.

читателей 24.kg
Фото читателей 24.kg. В Бишкеке парень пытался спрыгнуть с крыши

В УВД Первомайского района подтвердили эту информацию. По данным ведомства, милиционеры отговорили парня сводить счеты с жизнью.

«На месте дежурили спасатели МЧС, врачи скорой помощи. Прибывшие на место милиционеры отговорили парня от суицида. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/165251/
просмотров: 714
Версия для печати
Материалы по теме
В Кегети парень, поругавшись с отцом, порезал себе горло
В Кадамджае контрактников, издевавшихся над солдатом, освободили от наказания
В Сызрани кыргызстанец сутки просидел на столбе из-за несчастной любви
В Караколе безработная женщина от отчаяния пыталась покончить с собой
В Бишкеке женщина застряла в решетке на первом этаже, МЧС подумало — самоубийца
В Чуйской области 15-летняя девочка пыталась покончить с собой
Погранслужба проводит расследование по факту попытки суицида в Баткене
В Баткене военнослужащий Пограничной службы пытался застрелиться
В Джалал-Абаде пациентка центра психического здоровья пыталась покончить с собой
В Бишкеке 19-летняя девушка выбросилась из окна
Популярные новости
В&nbsp;милиции рассказали подробности ограбления квартиры экс-вице-мэра В милиции рассказали подробности ограбления квартиры экс-вице-мэра
В&nbsp;Бишкеке взят под стражу бывший судья Аламединского районного суда В Бишкеке взят под стражу бывший судья Аламединского районного суда
Задержанный со&nbsp;взяткой сотрудник ГКНБ&nbsp;&mdash; бывший водитель Дамира Мусакеева Задержанный со взяткой сотрудник ГКНБ — бывший водитель Дамира Мусакеева
Квартиру бывшего вице-мэра Бишкека Татьяны Кузнецовой ограбили Квартиру бывшего вице-мэра Бишкека Татьяны Кузнецовой ограбили
Бизнес
Как открыть депозит и&nbsp;не&nbsp;прогадать? Как открыть депозит и не прогадать?
Поговорим об&nbsp;инсульте Поговорим об инсульте
Интернет-магазин GLOBUS. От&nbsp;первого лица Интернет-магазин GLOBUS. От первого лица
Рост цен на&nbsp;золото: как на&nbsp;нем заработать в&nbsp;Кыргызстане? Рост цен на золото: как на нем заработать в Кыргызстане?
15 сентября, вторник
18:15
В Бишкеке обсудили запуск второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети» В Бишкеке обсудили запуск второй фазы проекта «Развитие...
18:03
Выборы-2020. Почему в Бишкеке избирателям начали отказывать в регистрации
18:01
Выборы-2020. Партия «Бир Бол» скупает голоса, заявляет пользователь соцсетей
17:58
Как открыть депозит и не прогадать?
17:51
Портрет Нельсона Манделы появился на стене в Бишкеке