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Сюжет: ЧП в армии

В Оше офицер незаконно привлекал солдат к работе. Его осудили, но не посадили

Ошский городской суд признал виновным капитана войсковой части 36806 в превышении власти. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что офицер, находясь в командировке вместе с сослуживцами, незаконно привлекал к работе солдат срочной службы.

«Военнослужащие несколько дней помогали загружать уголь частным лицам в служебное время. За это капитан получил деньги — около 16 тысяч сомов. Суд признал офицера виновным, но назначил пробационный надзор сроком на один год», — заявили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/165099/
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