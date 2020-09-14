В Оше офицер незаконно привлекал солдат к работе. Его осудили, но не посадили

Ошский городской суд признал виновным капитана войсковой части 36806 в превышении власти. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что офицер, находясь в командировке вместе с сослуживцами, незаконно привлекал к работе солдат срочной службы.

«Военнослужащие несколько дней помогали загружать уголь частным лицам в служебное время. За это капитан получил деньги — около 16 тысяч сомов. Суд признал офицера виновным, но назначил пробационный надзор сроком на один год», — заявили редакции.