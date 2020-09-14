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Происшествия

В Кегети парень, поругавшись с отцом, порезал себе горло

В селе Кегети Иссык-Атинского района 20-летний парень, поругавшись с отцом, порезал себе горло. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что после произошедшего его госпитализировали в Чуйскую областную больницу.

В ГУВД Чуйской области подтвердили эту информацию. По данным ведомства, 12 сентября в 21.27 в дежурную часть из территориальной больницы поступило сообщение, что к ним поступил с телесными повреждениями житель села Кегети, 20-летний А.Э.

«Установлено, что А.Э. во время бытовой ссоры с отцом взял кухонный нож и нанес себе резаную рану на шее. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства произошедшего выясняются», — рассказали редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/165059/
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