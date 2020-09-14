В Кара-Суу за вымогательство взятки задержан председатель районного суда

За вымогательство взятки задержан председатель Кара-Суйского районного суда Жанышбек Аширов. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

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Уточняется, что с заявлением в ГКНБ обратился гражданин Ж.З. Он сообщил, что судья вымогает у него деньги за положительное решение вопроса в его пользу.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Вымогательство взятки» УК КР. 14 сентября председатель Кара-Суйского районного суда Жанышбек Аширов был задержан с поличным при получении требуемой суммы. Ведется следствие», — сообщили в ГКНБ.