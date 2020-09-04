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Сюжет: Насилие над детьми

В Сулюкте несовершеннолетняя родила и выбросила ребенка в туалет. Ее осудили

Сулюктинский районный суд признал виновной несовершеннолетнюю Б.Р. по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Об этом сообщается в приговоре суда.

Уточняется, что девочка вступила в половые отношения с неизвестным мужчиной, а когда узнала, что беременна, решила избавиться от ребенка.

«По данным следствия, Б.Р. родила дома мальчика, лезвием перерезала пуповину. Решив избавиться от новорожденного, она завернула его в одеяло и выбросила в туалет частного дома. О том, что несовершеннолетняя родила, стало известно в больнице, куда ее привезли после открывшегося кровотечения», — указывается в приговоре.

Суд приговорил Б.Р. к двум годам лишения свободы, но, применив амнистию, освободил от наказания.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/164038/
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