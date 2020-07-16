09:18
USD 77.62
EUR 88.77
RUB 1.10
Происшествия

Из Кыргызстана пытались вывезти кислородные концентраторы и лекарства

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Ак-Тилек-автодорожный» пресекли незаконный провоз кислородных концентраторов и некоторых лекарственных препаратов через государственную границу. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

По ее данным, трое граждан КР на трех автомобилях направлялись из Кыргызстана в Казахстан. В ходе досмотра их транспорта пограничники обнаружили спрятанный в салонах автомобилей груз. Всего из страны пытались вывезти четыре комплекта кислородных концентраторов, пульсоксиметр и лекарственные препараты ингавирин, ксарелто. Эти товары на сегодня временно запрещены к экспорту из Кыргызстана постановлением правительства КР.

«После составления документов водители транспортных средств были задержаны и вместе с грузом переданы в соответствующие органы для дальнейшего разбирательства», — отметили в ГПС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/159620/
просмотров: 606
Версия для печати
Материалы по теме
Пока люди в поисках. Из Кыргызстана пытались вывезти противовирусные препараты
Мужчина пытался незаконно ввезти в Кыргызстан лекарства на миллион сомов
В Ошской области задержаны контрабандные лекарства на 2,7 миллиона сомов
ГКНБ пресек контрабанду медикаментов из Таджикистана
Популярные новости
Врачи работают на&nbsp;износ. В&nbsp;обсервации отеля Discovery скончалась студентка-медик Врачи работают на износ. В обсервации отеля Discovery скончалась студентка-медик
В&nbsp;Бишкеке избили врача, работающего в&nbsp;красной зоне В Бишкеке избили врача, работающего в красной зоне
В&nbsp;Бишкеке задержали перекупщика лекарств: продавал клексан за&nbsp;6&nbsp;тысяч сомов В Бишкеке задержали перекупщика лекарств: продавал клексан за 6 тысяч сомов
В&nbsp;Бишкеке задержан один из&nbsp;организаторов митинга за&nbsp;перенос выборов-2020 В Бишкеке задержан один из организаторов митинга за перенос выборов-2020
Бизнес
Витамин D&nbsp;против коронавируса: помогает&nbsp;ли &laquo;солнечный&raquo; витамин? Витамин D против коронавируса: помогает ли «солнечный» витамин?
Телевидение aitv: более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение aitv: более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Бесплатная связь от&nbsp;MegaCom для медиков страны Бесплатная связь от MegaCom для медиков страны
&laquo;Салих ЛТД&raquo; передала машину скорой помощи и&nbsp;СИЗ для поликлиники в&nbsp;селе Ленинском «Салих ЛТД» передала машину скорой помощи и СИЗ для поликлиники в селе Ленинском
16 июля, четверг
09:05
В Бишкеке милиция задержала мужчину при попытке ограбления ломбарда В Бишкеке милиция задержала мужчину при попытке ограбле...
08:49
Вслед за теледивой помощи у Владимира Путина попросили политологи Кыргызстана
08:43
Позитивный материал. Дети продолжают дарить медикам деньги из своих копилок
08:31
Из Кыргызстана пытались вывезти кислородные концентраторы и лекарства
08:21
Выборы-2020. Утверждены 42 избирательных участка за рубежом
15 июля, среда
23:55
Xiaomi Mi 11 может стать одним из самых интересных флагманов 2021 года
23:32
В Кыргызстане заблокировали сайт петиций change.org
23:10
В ВОЗ назвали категорию людей, менее всех подверженных коронавирусу