Из Кыргызстана пытались вывезти кислородные концентраторы и лекарства

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Ак-Тилек-автодорожный» пресекли незаконный провоз кислородных концентраторов и некоторых лекарственных препаратов через государственную границу. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

По ее данным, трое граждан КР на трех автомобилях направлялись из Кыргызстана в Казахстан. В ходе досмотра их транспорта пограничники обнаружили спрятанный в салонах автомобилей груз. Всего из страны пытались вывезти четыре комплекта кислородных концентраторов, пульсоксиметр и лекарственные препараты ингавирин, ксарелто. Эти товары на сегодня временно запрещены к экспорту из Кыргызстана постановлением правительства КР.

«После составления документов водители транспортных средств были задержаны и вместе с грузом переданы в соответствующие органы для дальнейшего разбирательства», — отметили в ГПС.