В Сузаке деньги, выделенные на борьбу с COVID-19, потратили не по назначению

В Сузакском районе милиция возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что ранее в Центр профилактики заболеваний и государственно-санитарно-эпидемиологического контроля на борьбу с COVID-19 поступило 300 тысяч сомов. Главврач О.С. и главный бухгалтер М.К. эти средства распределили среди своих работников в качестве повышенной зарплаты.

Однако в постановлении правительства запрещается использовать выделенные деньги на увеличение размеров заработной платы работников бюджетных учреждений.