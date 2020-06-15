В Кыргызстане продолжаются поиски утонувших жителей села Мин-Куш

По республике ищут четырех мужчин, предположительно утонувших в реках. Двое из них жители Нарынской области, которых не могут найти уже десятый день. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, жители села Мин-Куш Джумгальского района, 42 и 43 лет, 5 июня ушли на рыбалку на реку Кокомерен и не вернулись. Поиски ведут 20 сотрудников МЧС и жители села. Но пока безрезультатно.

Второй случай зафиксирован в Аксыйском районе Джалал-Абадской области. «Здесь 14 июня в реке Нарын утонул 17-летний парень. Для поисков привлечены 15 сотрудников МЧС», — сообщает ведомство.

В этот же день в городе Кара-Куле в реке Кара-Суу утонул четвертый мужчина. Привлечены спасатели, а также шесть сотрудников милиции.

Поисковые работы всех мужчин продолжаются.

Сообщается также, что 14 июня в озере, расположенном в селе ГЭС-5, утонул парень, 1995 года рождения. Сотрудники МЧС передали тело милиции.