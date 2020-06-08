Задержан мужчина, совершивший побег из здания ГОМ-2 УВД Ленинского района города Бишкека. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

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Уточняется, что мужчину задержали сегодня в одной из новостроек, расположенных на территории Аламединского района.

«Злоумышленник активно сопротивлялся. Беглец передан в УВД Ленинского района», — сообщили в ГУВД.

Фото ГУВД Чуйской области. В Аламединском районе задержали сбежавшего из ГОМ-2 мужчину

Напомним, 3 июня из ГОМ-2 Ленинского района совершил побег подозреваемый в краже. Мужчину привезли из ИВС для проведения следственных действий, в этот момент он сбежал.