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Сюжет: Насилие над детьми

В Москве кыргызстанку подозревают в убийстве новорожденной дочки

В Москве гражданка Кыргызстана родила ребенка и утопила его в ванной. Об этом сообщает сайт 360 TV со ссылкой на источники.

По данным ресурса, молодая мать попыталась убедить врачей, что у нее случился выкидыш.

«Кыргызстанке 21 год, она попала в больницу после преждевременных родов 2 июня. Обратившись в медицинское учреждение, подозреваемая заявила, что родила мертвый плод. Но судебно-медицинской экспертизе удалось установить истинную причину смерти младенца. Выяснилось, что гражданка, будучи на седьмом месяце беременности, родила девочку, а потом положила ребенка в наполненную водой ванну, тело которого нашли в мусорке на Луховицкой улице», — отмечает сайт.

Мать утопленного младенца задержали, ей грозит до 20 лет лишения свободы. Следователи планируют просить суд о помещении кыргызстанки под стражу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/155065/
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