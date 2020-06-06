В Москве кыргызстанку подозревают в убийстве новорожденной дочки

В Москве гражданка Кыргызстана родила ребенка и утопила его в ванной. Об этом сообщает сайт 360 TV со ссылкой на источники.

По данным ресурса, молодая мать попыталась убедить врачей, что у нее случился выкидыш.

«Кыргызстанке 21 год, она попала в больницу после преждевременных родов 2 июня. Обратившись в медицинское учреждение, подозреваемая заявила, что родила мертвый плод. Но судебно-медицинской экспертизе удалось установить истинную причину смерти младенца. Выяснилось, что гражданка, будучи на седьмом месяце беременности, родила девочку, а потом положила ребенка в наполненную водой ванну, тело которого нашли в мусорке на Луховицкой улице», — отмечает сайт.

Мать утопленного младенца задержали, ей грозит до 20 лет лишения свободы. Следователи планируют просить суд о помещении кыргызстанки под стражу.