В Джалал-Абаде стреляли в брата депутата городского кенеша Нурбека Аканова — Сапарали Аканова. Информацию об этом 24.kg подтвердили в УВД Джалал-Абадской области.



По данным ведомства, инцидент произошел вчера примерно в 22.00 на проспекте Манаса.

«По предварительным данным, двое 20-25-летних парней выстрелили в потерпевшего из травматического пистолета три-четыре раза. Состояние мужчины оценивается как среднее», — сказали в УВД.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 266 «Хулиганство» УК КР.