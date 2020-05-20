В Бишкеке пьяный водитель врезался в патрульную машину. Три человека пострадали

В Бишкеке водитель Daewoo Nexia врезался в автомобиль Патрульной службы милиции. Об этом 24.kg сообщили в УПСМ.

Уточняется, что ДТП произошло сегодня примерно в 00.30. Водитель Daewoo Nexia 27-летний М.М. двигался по улице Гагарина и на пересечении с улицей Садырбаева врезался в служебный автомобиль УПСМ.

«Легковой автомобиль проехал на запрещающий красный сигнал светофора и врезался в спецмашину. Во время проверки выяснилось, что водитель Daewoo Nexia был в нетрезвом состоянии. В результате виновник ДТП, его пассажир и сотрудник милиции госпитализированы в БНИЦТиО», — сообщили в УПСМ.