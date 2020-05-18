В парке Бишкека сотрудник милиции направлял оружие в людей и стрелял в воздух

В Бишкеке сотрудник милиции направлял табельный пистолет на посетителей парка. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, что сотрудник милиции стоит на газоне в парке и направляет оружие в сторону людей.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что милиционер работает в управлении Патрульной службы милиции. По предварительным данным, сотрудник УПСМ утверждает, что на него напали и ему пришлось призвести предупредительный выстрел в воздух. Служба внутренних расследований проводит проверку.