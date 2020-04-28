В Ноокенском районе задержали подозреваемых в краже 37 тонн нефти

В Ноокенском районе Джалал-Абадской области задержали двух местных жителей, которые хранили у себя дома 37 тонн ГСМ. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

По его данным, обнаруженный объем горюче-смазочных материалов является непереработанной сырой нефтью. «В милицию поступило сообщение о том, что в доме жителя села Кызыл-Кыя З.Н. имеются оружие и краденая нефть. В ходе обыска обнаружили 7 тонн ГСМ. Назначили соответствующие экспертизы. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Кража» УК КР. Установлено, что к совершению преступления имеют отношение оператор предприятия «Кыргызнефтегаз» и водитель компании. По решению районного суда 26 апреля их взяли под стражу», — отметили в милиции.

Подозреваемый по другому делу рассказал, что житель села Момбеков К.Т. на своей машине «Хюндай-Портер» воровал сырую нефть и перевозил ее в пластиковой таре. «ГСМ они брали со скважины № 82, которая принадлежит предприятию «Кыргызнефтегаз». Как стало известно, краденую нефть незаконно хранили во дворе дома 41-летнего Н.Т. 24 апреля в этом доме провели обыск и обнаружили пять цистерн и машину DAF, из которых изъяли в общей сложности 30 тонн сырой нефти. Начато следствие», — сказали в правоохранительных органах.