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Сюжет: Новый коронавирус

Пытавшаяся покончить жизнь самоубийством в Караколе состоит на учете соцзащиты

Женщина, пытавшаяся покончить с собой в Караколе, состоит на учете в управлении труда и соцразвития. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда и соцразвития.

Напомним, женщина объяснила свое решение наглотаться таблеток тем, что лишилась работы и не могла прокормить детей.

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В ведомстве отметили, что женщина получает ежемесячное социальное пособие в 4 тысячи сомов на ребенка с инвалидностью.

«Кроме того, министерство выплачивает ей ежемесячную заработную плату в размере 4,9 тысячи сомов, так как она является персональным ассистентом своего ребенка. В январе ей предоставили 10 мешков угля», — отметили в ведомстве.

По информации министерства, в начале объявления чрезвычайной ситуации в стране она получила один мешок муки из Фонда госматрезервов и продукты. «Также ее данные внесли в общую базу 1 тысячи 227 человек на получение помощи», — добавили в Минтруда и соцразвития.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/151151/
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