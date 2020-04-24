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Происшествия

ДТП в 12-м микрорайоне. Двух мужчин госпитализировали в больницу

В результате ДТП в 12-м микрорайоне двух мужчин с различными травмами госпитализировали в БНИЦТиО. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе комендатуры Бишкека.

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По ее данным, ДТП произошло сегодня примерно в 1.30 на пересечении улиц Каралаева и Куттубаева. 32-летний водитель Subaru Legacy не справился с управлением и протаранил шесть припаркованных автомобилей на автостоянке.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье 155 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств» Кодекса о проступках и назначили экспертизы. Отмечается, что вместе с водителем в салоне находился еще один пассажир. В комендатуре сказали, что пока неизвестно, находился ли водитель авто в алкогольном опьянении и был ли у него пропуск на передвижение по городу во время комендантского часа.

В скорой помощи 24.kg сказали, что состоянии двух поступивших мужчин стабильное, травмы не тяжелые.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/150974/
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