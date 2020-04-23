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Происшествия

В Бишкеке из-за непотушенной сигареты сгорела квартира

В Бишкеке в результате пожара в 4-м микрорайоне сгорела квартира. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МЧС.

Уточняется, что вызов в противопожарную службу поступил сегодня в 13.13.

«На место выезжал один пожарный расчет. Огонь потушили в 14.13. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

По данным очевидцев события, огонь перекинулся на несколько квартир. Однако полностью сгорела одна.

«По предварительным данным, владелец квартиры не потушил сигарету и уснул. В результате произошло возгорание. Пострадало несколько соседних квартир», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/150931/
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