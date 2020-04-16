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Происшествия
Сюжет: Милицейские ЧП

Два человека пострадали в аварии с участием патрульной машины в Бишкеке

В Бишкеке на пересечении улиц Лермонтова и Кольбаева машина управления Патрульной службы милиции столкнулась с микроавтобусом. В пресс-службе комендатуры 24.kg подтвердили факт ДТП.

По их данным, авария произошла сегодня примерно в 6.20.

«В результате ДТП пострадали два человека — милиционер, управлявший Lada Priora, и водитель микроавтобуса Mercedes. Оба доставлены в БНИЦТиО. Выясняются обстоятельства произошедшего», — сообщили редакции.

Фото с места ДТП распространили пользователи канала Oppa_kg в социальной сети Instagram.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/150285/
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