В Бишкеке женщина пыталась выпрыгнуть из окна многоэтажки. Об этом сообщили в МЧС.

Согласно присланной информации, она пыталась покончить с собой вчера в 20.53 в микрорайоне «Джал». Подробности в ведомстве не рассказали.

А вот в комендатуре столицы, куда корреспондент 24.kg обратилась за дополнительной информацией, сообщили, что никакой попытки суицида не было.

По данным ведомства, накануне примерно в 19.50 в милицию поступило сообщение, что женщина пытается спрыгнуть с балкона многоэтажки. По приезде патрульные милиционеры выяснили, что 60-летняя женщина просто застряла в решетке на балконе первого этажа.

«Спасатели отогнули решетку в которой застряла женщина и помогли ей попасть в квартиру. Гражданка пояснила, что в ее квартире выключили свет. Она боялась оставаться в темноте и вышла на балкон», — сообщили в комендатуре.