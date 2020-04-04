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Происшествия
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке с начала режима чрезвычайного положения произошло 15 аварий

В Бишкеке с 25 марта произошло 15 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщил комендант столицы Алмазбек Орозалиев.

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По его данным, в результате аварий пострадали 25 человек, среди них нет несовершеннолетних. Смертельных исходов не зафиксировано.

Напомним, сегодня стало известно о девяти случаях заражения коронавирусом медицинских работников в Бишкеке, Оше и Джалал-Абадской области.

В Кыргызстане 144 подтвержденных факта коронавируса, один человек умер, шестеро излечились. Контактными с заболевшими являются 2,2 тысячи человек.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/149129/
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