В Оше женщина протащила на капоте милиционера, чтобы проехать через блокпост

В Оше женщина, пытаясь проехать через блокпост, протащила на капоте милиционера. Об этом 24.kg сообщили в УВД города.

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Уточняется, что для того, чтобы успокоить нарушительницу, правоохранителям пришлось произвести один выстрел в воздух.

Ранее аналогичный инцидент, когда инспекторы патрульной милиции также вынуждены были использовать табельное оружие, произошел в Бишкеке.

Фото УВД Оша. Водитель не подчинилась требованиям милиционеров и пыталась проехать через блокпост

«Сегодня примерно в 10.20 водитель автомобиля Honda Fit пыталась проехать через блокпост. Она не подчинилась требованиям милиционеров. Факт зарегистрирован в ЕРПП. Женщина объяснила свой поступок тем, что она спешила», — сообщили в УВД.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.