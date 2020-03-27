В Оше женщина протащила на капоте милиционера, чтобы проехать через блокпост

В Оше женщина, пытаясь проехать через блокпост, протащила на капоте милиционера. Об этом 24.kg сообщили в УВД города.
Уточняется, что для того, чтобы успокоить нарушительницу, правоохранителям пришлось произвести один выстрел в воздух.
Ранее аналогичный инцидент, когда инспекторы патрульной милиции также вынуждены были использовать табельное оружие, произошел в Бишкеке.
«Сегодня примерно в 10.20 водитель автомобиля Honda Fit пыталась проехать через блокпост. Она не подчинилась требованиям милиционеров. Факт зарегистрирован в ЕРПП. Женщина объяснила свой поступок тем, что она спешила», — сообщили в УВД.
На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.