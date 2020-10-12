В Сети появилось видео, как пассажиры добираются в аэропорт «Манас»

Проблем с пересечением блокпоста, расположенного по дороге в аэропорт «Манас», у пассажиров, прилетающих и вылетающих из Бишкека, минувшей ночью не было. Снятое очевидцами видео о работе военных на посту появилось в Telegram-канале «Короче».

«Блокпост по дороге в город из аэропорта. Людей пропускают по билетам на самолет. Есть небольшая пробка», — говорится в описании видеоролика.

О том, как в условиях режима ЧП будет работать международный аэропорт «Манас», 24.kg ранее рассказали в пресс-службе акционерного общества. Специалисты заверили, что вводимые меры не повлияют на работу воздушной гавани.

Напомним, что парламент утвердил в должности премьер-министра экс-депутата Садыра Жапарова. В столице из-за напряженной обстановки с 10 октября введен комендантский час и действует режим чрезвычайного положения.