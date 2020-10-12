11:12
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

В Сети появилось видео, как пассажиры добираются в аэропорт «Манас»

Проблем с пересечением блокпоста, расположенного по дороге в аэропорт «Манас», у пассажиров, прилетающих и вылетающих из Бишкека, минувшей ночью не было. Снятое очевидцами видео о работе военных на посту появилось в Telegram-канале «Короче».

«Блокпост по дороге в город из аэропорта. Людей пропускают по билетам на самолет. Есть небольшая пробка», — говорится в описании видеоролика.

О том, как в условиях режима ЧП будет работать международный аэропорт «Манас», 24.kg ранее рассказали в пресс-службе акционерного общества. Специалисты заверили, что вводимые меры не повлияют на работу воздушной гавани.

Напомним, что парламент утвердил в должности премьер-министра экс-депутата Садыра Жапарова. В столице из-за напряженной обстановки с 10 октября введен комендантский час и действует режим чрезвычайного положения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168835/
просмотров: 594
Версия для печати
Материалы по теме
Торговые центры Бишкека начали работать по новому графику
Суд изберет меру пресечения подозреваемым в организации массовых беспорядков
Бишкекская станция скорой помощи продолжает работать в усиленном режиме
ГУВД Бишкека: Обстановка в столице Кыргызстана спокойная
Беспорядки в Бишкеке. Как выглядит «Белый дом» сегодня
Равшан Джеенбеков вызван на допрос в ГКНБ
Режим ЧП в Бишкеке. Вызовов в скорую помощь ночью не поступало
Беспорядки в Бишкеке. Фарид Ниязов задержан на 48 часов
Центр Бишкека. 11 октября. Фоторепортаж
Ночь в Бишкеке прошла без происшествий
Популярные новости
Какого из&nbsp;кандидатов на&nbsp;пост премьер-министра вы&nbsp;поддерживаете? Опрос Какого из кандидатов на пост премьер-министра вы поддерживаете? Опрос
События 9&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 9 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
События 8&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 8 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
События 10&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 10 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
12 октября, понедельник
11:11
На объездной дороге перевернулось такси. Пострадали два пассажира На объездной дороге перевернулось такси. Пострадали два...
11:11
Торговые центры Бишкека начали работать по новому графику
11:09
В Кыргызстане еще 22 медика заразились коронавирусом
11:06
Пять человек скончались в Кыргызстане от коронавируса за последние сутки
11:05
В КР выявили 298 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 49 528