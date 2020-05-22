Решить проблему с блокпостами в селах просят депутатов дачники и пчеловоды

В комитет по правопорядку обратились с жалобой дачники и пчеловоды. Об этом 24.kg рассказали в общем отделе комитета.

По его данным, письмо пришло на электронную почту комитета. Обратившиеся указали, что большинство дачников — это пенсионеры, которые живут за счет своего труда на дачных участках. «Каждый год, начиная с марта, мы обрабатываем сады и землю под грядки (обрезка, удобрение, обработка деревьев, ягодных кустарников, малины и подготовка грядок для рассады овощей). По своей сути мы те же фермеры, но власть, видимо, не компетентна в этом вопросе и никаких решений по дачникам не принималось. На дачи мы проехать не можем из-за блокпостов, которые установлены по распоряжению айыл окмоту и охраняются народными дружинниками», — сетуют дачники.

В общем отделе добавили, что аналогичные проблемы испытывают пчеловоды. «Я уже не раз поднимала проблему пропусков, еще раз прошу уполномоченные органы в ускоренном порядке решить все вопросы обеспечения нормальных условий для указанных категорий граждан. Прошу также органы власти и правопорядка обеспечить их безопасность и не допускать противоправных столкновений между ними и местными жителями», — отметила глава комитета Наталья Никитенко.

Отметим, что посты на въездах в дачные поселки установлены по распоряжению айыл окмоту. Как сообщало ранее 24.kg со ссылкой на главу Чуйской области Алтынбека Намазалиева, при режиме ЧС, который действует по всей стране с 22 марта, ограничение на въезд — оправданная и необходимая мера. Он подчеркнул — председатели айыл окмоту свои указания согласовали с ним, полпредом правительства в регионе.