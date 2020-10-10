Режим ЧП в Бишкеке. Где установят блокпосты

В Бишкеке с сегодняшнего дня вводится комендантский час. Ограничения на въезд и выезд из столицы Кыргызстана будут действовать с 21.00 до 5.00 для всех граждан и лиц без гражданства, за исключением государственных и муниципальных служащих, осуществляющих и способствующих деятельности комендатуры города.
Блокпосты установят на пересечении:
- проспекта Дэн Сяопина и улицы Алыкулова;
- бульвара Молодой Гвардии с БЧК;
- улицы Тоголока Молдо с БЧК;
- улицы Орозбекова с БЧК;
- улицы Абдрахманова с БЧК;
- улицы Осмонкула с БЧК;
- улицы Алма-Атинской с БЧК;
- улицы Калинина с БЧК;
- проспекта Жибек Жолу с БЧК;
- улиц Ауэзова и Анкара;
- улиц 7 Апреля и Токомбаева.
А также в селах:
- Пригородном — улицы Фучика;
- Чон-Арык в районе АЗС «Бишкек Петролеум»;
- Орок;
- Селекция.
Также на время комендантского часа вводятся:
- особый режим въезда и выезда граждан и лиц без гражданства на территорию Бишкека;
- запрет на торговлю оружием, сильнодействующими химическими веществами;
- ограничение на продажу алкогольных и спиртосодержащих напитков с 18.00 до 9.00 ежедневно;
- запрет на проведение собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов, а также зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий на территории столицы;
- использование множительной техники, а также радио- и телепередающей аппаратуры, аудио- и видеотехники, если эти средства могут использоваться для нагнетения сложившейся обстановки.