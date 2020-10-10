Режим ЧП в Бишкеке. Где установят блокпосты

В Бишкеке с сегодняшнего дня вводится комендантский час. Ограничения на въезд и выезд из столицы Кыргызстана будут действовать с 21.00 до 5.00 для всех граждан и лиц без гражданства, за исключением государственных и муниципальных служащих, осуществляющих и способствующих деятельности комендатуры города.

Блокпосты установят на пересечении:

проспекта Дэн Сяопина и улицы Алыкулова;

бульвара Молодой Гвардии с БЧК;

улицы Тоголока Молдо с БЧК;

улицы Орозбекова с БЧК;

улицы Абдрахманова с БЧК;

улицы Осмонкула с БЧК;

улицы Алма-Атинской с БЧК;

улицы Калинина с БЧК;

проспекта Жибек Жолу с БЧК;

улиц Ауэзова и Анкара;

улиц 7 Апреля и Токомбаева.

А также в селах:

Пригородном — улицы Фучика;

Чон-Арык в районе АЗС «Бишкек Петролеум»;

Орок;

Селекция.

Также на время комендантского часа вводятся: