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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Режим ЧП в Бишкеке. Где установят блокпосты

В Бишкеке с сегодняшнего дня вводится комендантский час. Ограничения на въезд и выезд из столицы Кыргызстана будут действовать с 21.00 до 5.00 для всех граждан и лиц без гражданства, за исключением государственных и муниципальных служащих, осуществляющих и способствующих деятельности комендатуры города.

Блокпосты установят на пересечении:

  • проспекта Дэн Сяопина и улицы Алыкулова;
  • бульвара Молодой Гвардии с БЧК;
  • улицы Тоголока Молдо с БЧК;
  • улицы Орозбекова с БЧК;
  • улицы Абдрахманова с БЧК;
  • улицы Осмонкула с БЧК;
  • улицы Алма-Атинской с БЧК;
  • улицы Калинина с БЧК;
  • проспекта Жибек Жолу с БЧК;
  • улиц Ауэзова и Анкара;
  • улиц 7 Апреля и Токомбаева.

А также в селах:

  • Пригородном — улицы Фучика;
  • Чон-Арык в районе АЗС «Бишкек Петролеум»;
  • Орок;
  • Селекция.

Также на время комендантского часа вводятся:

  • особый режим въезда и выезда граждан и лиц без гражданства на территорию Бишкека;
  • запрет на торговлю оружием, сильнодействующими химическими веществами;
  • ограничение на продажу алкогольных и спиртосодержащих напитков с 18.00 до 9.00 ежедневно;
  • запрет на проведение собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов, а также зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий на территории столицы;
  • использование множительной техники, а также радио- и телепередающей аппаратуры, аудио- и видеотехники, если эти средства могут использоваться для нагнетения сложившейся обстановки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168727/
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