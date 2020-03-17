В Чуйской области четыре подростка, обманув таксиста, сбежали в Баткен

Сотрудники Аламединского РОВД нашли четырех сбежавших из дома подростков. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что беглецов обнаружили в Баткене. Три 16-летние девочки и 17-летний парень оказались в другом городе, сев в такси. Они обманули водителя, сказав, что с ним расплатятся на месте родители.

«12 марта в милицию с заявлением обратились 37-летний А.К. и 35-летний Т.Ы. Они просили помочь в поиске их дочерей. Последние вышли из дома 10 марта и не вернулись. Факт был зарегистрирован в ЕРПП. Выяснилось, что вместе с ними пропали еще два подростка — девочка 16 и мальчик 17 лет. Вместе они сговорились и уехали в Баткенскую область в ночь на 11 марта. Беглецов задержали на автовокзале, привезли в Бишкек и передали родителям. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия», — добавили в ГУВД.