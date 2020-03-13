В городе Ош журналистка прокатила инспектора на капоте

В Оше журналист Жылдыз Бекбаева не подчинилась инспектору отдела дорожной безопасности и протащила его на капоте автомобиля. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе ООБДД южной столицы.

Уточняется, что инцидент произошел накануне. Инспектор сделал замечание Жылдыз Бекбаевой за то, что она остановила свой автомобиль в неположенном месте. «На просьбу милиционера журналист стала кричать, не вышла из автомобиля и отказалась представлять документы. Женщина пыталась уехать, когда инспектор преградил ей путь. Однако водитель не остановилась и протащила сотрудника ООБДД на капоте машины. После остановилась и стала кидаться на инспектора», — сообщили в ведомстве.

Инспектор написал заявление в милицию. Факт зарегистрировали в УВД Оша и начато разбирательство.

Как отмечается, Жылдыз Бекбаева является кандидатом в депутаты в Ошский горкенеш от партии «Эмгек».