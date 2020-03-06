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Сюжет: Насилие над детьми

В Джети-Огузе суд вынес приговор мужчине, изнасиловавшему 15-летнюю девочку

Джети-Огузский районный суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал 15-летнюю девочку. Об этом 24.kg сообщил прокурор района Мирлан Ашырбаев.

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По его словам, 27-летний К.А. зная, что девочка несовершеннолетняя, позвал ее на окраину села и изнасиловал.

«В ходе следствия причастность К.А. к преступлению была полностью доказана. Обвиняемый угрожал девочке убийством родственников. Он признал свою вину и подписал соглашение о сотрудничестве. Экспертиза подтвердила факт изнасилования. Суд приговорил К.А. к 10 годам лишения свободы», — сказал Мирлан Ашырбаев.

Прокурор добавил, что уголовные дела, где потерпевшими являются несовершеннолетние дети, постоянно находятся под контролем надзорного органа.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/145651/
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