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Сюжет: Насилие над детьми

Изнасилование психически нездоровой девочки: подозреваемые мужчины арестованы

Подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней девочки водворили в СИЗО. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ошской области.

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Уточняется, что такое решение принял Алайский районный суд.

«Оба подозреваемых полностью признали вину. По предварительным данным, они по телефону вызвали девочку на улицу, а затем в машине вступили с ней в половой контакт против ее воли», — сообщили в УВД.

Напомним, в Алайском районе задержаны подозреваемые в изнасиловании психически нездоровой девочки. О факте преступления в милицию сообщила мать 17-летнего подростка.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/144141/
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