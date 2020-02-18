В Алае психически нездоровую девочку изнасиловали двое мужчин

В Алайском районе задержаны двое мужчин. Они подозреваются в изнасиловании несовершеннолетней, которая страдает психическим расстройством. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ошской области.

Уточняется, что 13 февраля с заявлением в милицию обратилась женщина, которая просила установить факт изнасилования ее 17-летней дочери.

«Во время проверки выяснилось, что 9 февраля девочку позвал 36-летний односельчанин. Посадив в машину, он вступил с ней в половой контакт. Затем 12 февраля девочке позвонил 24-летний односельчанин. Когда несовершеннолетняя вышла, он посадил ее в автомобиль и тоже вступил с ней в интимную связь. У потерпевшей имеется психическое расстройство. Обоих подозреваемых задержали и водворили в ИВС на 48 часов. Возбуждено уголовное дело, назначена экспертиза», — отметили в УВД.

В милиции добавили, что задержанные признают свою вину частично. С их слов, они вступали с несовершеннолетней в половой контакт по обоюдному согласию.