В Кыргызстане мужчина, насиловавший дочь, получил пожизненный срок

Араванский районный суд Ошской области Кыргызстана приговорил мужчину, насиловавшего дочь, к пожизненному лишению свободы. Об этом 24.kg сообщили в прокуратуре района.

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На следствии и в суде обвиняемый признал вину.

«Обвиняемый пас скотину односельчан. Раз в два месяца спускался с гор в село и насиловал дочь. Супруга мужчины скончалась, помимо девочки у него есть еще трое детей. Они вместе с потерпевшей живут у родственников. Вина подсудимого доказана результатами всех проведенных экспертиз. Он признан вменяемым», — сообщили в прокуратуре.

Напомним, 45-летнего мужчину задержали по подозрению в изнасиловании собственной дочери в декабре 2019-го. Родственники повели 15-летнюю девочку к гинекологу, где выяснилось, что ее насиловали больше года.