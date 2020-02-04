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Сюжет: Насилие над детьми

Отец погибшего ребенка в Сузаке не верит, что сноха могла избить его сына

Отец погибшего ребенка в Сузакском районе не верит, что сноха могла избить его сына. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

«Мужчина не поддерживает обвинения против снохи. Он не подозревает ее в том, что она это сделала», — отметили в милиции.

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В УВД добавили, что дело возбуждено по факту смерти и, даже если мужчина напишет встречное заявление, дело не будет прекращено.

«Назначены все необходимые экспертизы, по результатам которых будут приняты соответствующие меры», — сказали в управлении.

Напомним, что 27 января в больницу села Октябрь поступил мертвый двухлетний мальчик, на теле которого были синяки. ОВД Сузакского района возбудил уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Продолжается досудебное производство. В нанесении травм подозревают родственницу. Отец ребенка во время трагедии находился на заработках в России, а мама погибла в 2019 году.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/142555/
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