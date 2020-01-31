Часть строящейся «стены Трампа» на границе США и Мексики рухнула от порыва ветра

Сильный ветер сломал часть недостроенной пограничной стены между США и Мексикой. По данным сотрудников группы пограничного патрулирования Штатов, ветер унес фрагменты стены к соседям, сообщил Business Insider.
«К счастью, мексиканские власти быстро среагировали и перекрыли дорожное движение на близлежащей улице», — заявил представитель пограничного патруля Карлос Питонес.
По его словам, мексиканцы быстро собрали унесенные ветром фрагменты и вернули их на место. «Служба пограничного и таможенного контроля США обсудит происшествие с подрядчиком, чтобы учесть это при дальнейшем строительстве», — добавил пограничник.
Строительство стены на границе с Мексикой в рамках борьбы с нелегальной иммиграцией было одним из ключевых предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа в 2016 году.
Сначала он планировал строительство бетонной стены, однако затем согласился с тем, что ее можно сделать из стали. Летом 2019-го Дональд Трамп получил $2,5 миллиарда из бюджета на возведение барьера.