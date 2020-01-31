Часть строящейся «стены Трампа» на границе США и Мексики рухнула от порыва ветра

Сильный ветер сломал часть недостроенной пограничной стены между США и Мексикой. По данным сотрудников группы пограничного патрулирования Штатов, ветер унес фрагменты стены к соседям, сообщил Business Insider.

«К счастью, мексиканские власти быстро среагировали и перекрыли дорожное движение на близлежащей улице», — заявил представитель пограничного патруля Карлос Питонес.

По его словам, мексиканцы быстро собрали унесенные ветром фрагменты и вернули их на место. «Служба пограничного и таможенного контроля США обсудит происшествие с подрядчиком, чтобы учесть это при дальнейшем строительстве», — добавил пограничник.

»Nobody builds walls better than me. Believe me.” — Donald Trump (2016)



Hot Air: Trump’s »great, big, beautiful wall” took an abrupt tumble. A portion of US border wall in California fell over in high winds — and landed on the Mexican side.pic.twitter.com/m7MheewsoG — Stephanie Kennedy (@WordswithSteph) January 30, 2020

Строительство стены на границе с Мексикой в рамках борьбы с нелегальной иммиграцией было одним из ключевых предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа в 2016 году.

Сначала он планировал строительство бетонной стены, однако затем согласился с тем, что ее можно сделать из стали. Летом 2019-го Дональд Трамп получил $2,5 миллиарда из бюджета на возведение барьера.