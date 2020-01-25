В России задержана крупная партия контрабандного табака из Кыргызстана

В Оренбуржье задержана фура с контрабандным табаком на 2 миллиона рублей. Об этом сообщает издание REGNUM со ссылкой на пресс-службу Самарской таможни.

Отмечается, что большегруз остановили в районе поселка Холодные Ключи. В ходе досмотра выявлена крупная партия табака без акцизных марок. Контрабандный товар был спрятан под мешками с сухофруктами и орехами.

«Незаконно ввезти в Россию из Кыргызстана пытались одну тонну табака для кальяна производства Турции. Стоимость контрабандной партии табака оценивается в 2 миллиона рублей. Товар изъят. Возбуждено административное производство по факту ввоза в Россию продукции без маркировки акцизными марками», — говорится в сообщении.