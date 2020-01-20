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Происшествия
Сюжет: ЧП в армии

В ДТП на трассе Бишкек — Торугарт погиб военнослужащий

В результате аварии, произошедшей накануне на трассе Бишкек — Торугарт, погиб военнослужащий. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Генеральном штабе.

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Уточняется, что 26-летний старший лейтенант служил в селе Гульча Ошской области.

«Старший лейтенант работал начальником финансовой службы. Он приехал в командирову в Бишкек. Подробности гибели выясняются», — отметили в Генштабе.

Напомним, что 19 января на трассе Бишкек — Торугарт столкнулись Toyota Avensis и Volkswagen Vento. Водитель последнего авто выехал на встречную полосу. В результате аварии погибли два человека, еще семь госпитализированы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/140991/
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