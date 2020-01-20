В результате аварии, произошедшей накануне на трассе Бишкек — Торугарт, погиб военнослужащий. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Генеральном штабе.
Уточняется, что 26-летний старший лейтенант служил в селе Гульча Ошской области.
«Старший лейтенант работал начальником финансовой службы. Он приехал в командирову в Бишкек. Подробности гибели выясняются», — отметили в Генштабе.
Напомним, что 19 января на трассе Бишкек — Торугарт столкнулись Toyota Avensis и Volkswagen Vento. Водитель последнего авто выехал на встречную полосу. В результате аварии погибли два человека, еще семь госпитализированы.