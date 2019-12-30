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Происшествия

Водитель Skoda пытался проскочить между двумя трамваями. Трюк не удался

Жителю чешского Брно не удалось продемонстрировать трюк из боевиков и проскочить между движущимися навстречу друг другу трамваями. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

Несчастную легковушку трамваи скомкали, словно лист бумаги. Лихач отделался легко, получив лишь несколько ушибов. Пару часов его вырезали из смятой машины спасатели и еще час обследовали медики: здоров и абсолютно трезв.

Причины, побудившие чеха на рискованный трюк, остались для полиции загадкой. Он утверждает, что просто «не увидел» на светофоре запрещающий красный свет и был уверен, что трамваи перед ним вот-вот остановятся.
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