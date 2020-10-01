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Агент 024

Водитель умудрился перевернуть свою легковушку, наехав на припаркованное авто

Курьезный инцидент произошел на улице в муниципалитете Риу-Фортуна (штат Санта-Катарина, Бразилия) и попал в объектив камеры наружного наблюдения. Об этом сообщил портал Rai77°.

По его данным, 49-летний владелец компактного хэтчбека, выезжая с парковки и проезжая мимо другого автомобиля, наехал на заднюю арку легковушки. В результате произошло опрокидывание транспорта на крышу.

Виновник происшествия не пострадал и попал в полицейский участок. Там он прошел медицинское освидетельствование, внес залог и был освобожден.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/167065/
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