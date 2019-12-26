В Кадамджае мужчина представлялся сотрудником ГКНБ, брал деньги и скрывался

Сотрудники УВД Кадамджайского района задержали подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба УВД Баткенской области.

Мужчина представлялся потерпевшим сотрудником ГКНБ, брал товар и деньги, а затем скрывался в неизвестном направлении.

«Подозреваемый представлялся Русланом Жээнбековым — сотрудником Госкомитета нацбезопасности. Его подозревают в шести фактах мошенничества. У одного потерпевшего он взял запчасти на машину на сумму 24 тысячи сомов и скрылся, у другого — 10 тысяч сомов за то, чтобы помочь с документами», — сообщили в милиции.

«Кроме того, с заявлением в милицию обратился житель Кадамджайского района. Он сообщил, что в августе незнакомый мужчина пришел к нему в магазин, представился сотрудником ГКНБ и рассказал, что у него умерла мама и ему нужны деньги на поминки. Потерпевший передал ему продукты на 26 тысяч 340 сомов в долг, но деньги подозреваемый не отдал», — сообщили в УВД.

«Подозреваемый является уроженцем Джалал-Абадской области. 37-летний Нурланбек Момбеков водворен в СИЗО на два месяца», — указывается в сообщении.