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Происшествия

В Бишкеке задержали подозреваемого в крупном мошенничестве

В Бишкеке задержали подозреваемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района.

По ее данным, в мае 2020 года мужчина обманом взял у А.А. $20,1 тысячи и 100 тысяч сомов и скрылся.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье 204 части 3 «Мошенничество» УК КР.

«Оперативники СКМ УВД Свердловского района установили и задержали подозреваемого А.Т., 1988 года рождения. Он водворен в ИВС ГУВД столицы», — отметили в пресс-службе.

пресс-службы УВД Свердловского района
Фото пресс-службы УВД Свердловского района. В Бишкеке задержали подозреваемого в крупном мошенничестве

В УВД просят граждан, пострадавших от действий злоумышленника или владеющих какой-либо информацией, сообщить об этом по номерам: 0701006106, 0706515154, 0553087557 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207587/
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