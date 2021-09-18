В Бишкеке задержали подозреваемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района.

По ее данным, в мае 2020 года мужчина обманом взял у А.А. $20,1 тысячи и 100 тысяч сомов и скрылся.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье 204 части 3 «Мошенничество» УК КР.

«Оперативники СКМ УВД Свердловского района установили и задержали подозреваемого А.Т., 1988 года рождения. Он водворен в ИВС ГУВД столицы», — отметили в пресс-службе.

Фото пресс-службы УВД Свердловского района. В Бишкеке задержали подозреваемого в крупном мошенничестве

В УВД просят граждан, пострадавших от действий злоумышленника или владеющих какой-либо информацией, сообщить об этом по номерам: 0701006106, 0706515154, 0553087557 и 102.