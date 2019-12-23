21:34
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Оторвавшиеся у грузовика колеса влетели в лобовое стекло легковушки

Инцидент с оторвавшимися у грузовика колесами произошел ночью на оживленной трассе в Китае. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

По неизвестной причине у грузовика на полном ходу оторвалась правая задняя пара колес. Они на большой скорости врезались в столб на обочине и отскочили обратно на трассу.

После нескольких прыжков колесная пара обрушилась на капот белой легковушки, изрядно помяв кузов и вдавив в салон лобовое стекло.

По словам очевидцев, водитель отделался синяками. Далеко ли уехал потерявший колеса грузовик, полиция не сообщила.
Ссылка:
просмотров: 91
Версия для печати
Материалы по теме
Удирая от полицейских, нарушитель влетел на пикапе в здание аэропорта
В Подмосковье машина такси полыхнула огнем на полном ходу
Неопытный водитель поставил трактор на дыбы и еле успел удрать от него
В Бразилии машина на полной скорости провалилась под асфальт
Водитель на самосвале случайно раздавил собственный пикап
Рассеянный крановщик оборвал провода и снес светофоры
Кораблекрушение на суше устроил британский водитель буксировщика
Огромный камень выпал из кузова грузовика и едва не влетел в легковушку
В США пешеходов от гибели спасло столкновение двух машин
В США водитель выжил чудом, попав под «водопад» из бревен
Популярные новости
Супруга экс-депутата Ширин Айтматовой задержали в&nbsp;аэропорту Алматы Супруга экс-депутата Ширин Айтматовой задержали в аэропорту Алматы
В&nbsp;Бишкеке сын убил отца и&nbsp;сбежал В Бишкеке сын убил отца и сбежал
В&nbsp;Бишкеке военнослужащий Нацгвардии задержал грабителя В Бишкеке военнослужащий Нацгвардии задержал грабителя
В&nbsp;Кыргызстане скончался кинорежиссер Болот Шамшиев В Кыргызстане скончался кинорежиссер Болот Шамшиев
Бизнес
Цифровое телевидение: более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Цифровое телевидение: более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Получите копию ЗОЛОТОГО, СЕРЕБРЯНОГО и&nbsp;даже VIP-номера БЕСПЛАТНО Получите копию ЗОЛОТОГО, СЕРЕБРЯНОГО и даже VIP-номера БЕСПЛАТНО
Терминалы MegaCom: пополни баланс без комиссии! Терминалы MegaCom: пополни баланс без комиссии!
Римские каникулы с&nbsp;Mastercard от&nbsp;KICB! Римские каникулы с Mastercard от KICB!
23 декабря, понедельник
21:27
Оторвавшиеся у грузовика колеса влетели в лобовое стекло легковушки Оторвавшиеся у грузовика колеса влетели в лобовое стекл...
21:12
Освобождение Батукаева. Десяти фигурантам продлили меру пресечения
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 декабря: без осадков
20:41
Депутат потребовал от властей Кыргызстана обратить внимание на воинов-афганцев
20:16
Уникальное фото: галактический «водоворот» в созвездии Хамелеона