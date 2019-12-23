Оторвавшиеся у грузовика колеса влетели в лобовое стекло легковушки

Инцидент с оторвавшимися у грузовика колесами произошел ночью на оживленной трассе в Китае. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

По неизвестной причине у грузовика на полном ходу оторвалась правая задняя пара колес. Они на большой скорости врезались в столб на обочине и отскочили обратно на трассу.

После нескольких прыжков колесная пара обрушилась на капот белой легковушки, изрядно помяв кузов и вдавив в салон лобовое стекло.

По словам очевидцев, водитель отделался синяками. Далеко ли уехал потерявший колеса грузовик, полиция не сообщила.