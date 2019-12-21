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Происшествия

Удирая от полицейских, нарушитель влетел на пикапе в здание аэропорта

В американском городке Брадентон (штат Флорида) нарушитель, удирая от полицейских и не справившись с управлением, протаранил стену аэропорта. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

По данным полиции, 40-летний местный житель, давно лишенный прав, сел за руль GMC Sierra под воздействием легких наркотиков. Превысил скорость и стал удирать от полиции.

В итоге, не справившись с управлением, он пробил стену здания аэропорта «Сарасота-Брадентон» и прокатился по залу. Сломал одну из багажных каруселей стоимостью около $250 тысяч и стойку службы автопроката.

Задержанный нарушитель сейчас находится в окружной травматологии с целым букетом травм. Кроме него, никто больше не пострадал.
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