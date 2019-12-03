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Происшествия

Фото дня. Место поисковых работ и схода отвалов на «Кумторе»

Фото «Кумтор Голд Компани». Место схода отвалов и поисковых работ

На руднике «Кумтор», где 1 декабря произошел сход горных отвалов, продолжается поиск двух пропавших сотрудников компании. Об этом сообщили в КГК.

В работах, по данным МЧС, участвуют 92 спасателя. По словам заместителя министра ЧС Калыса Акматова, «до места приблизительного нахождения места, где могли пропасть сотрудники компании, не удается добраться из-за больших масс горных отвалов. Мы планируем дойти туда до вечера».

По предварительной информации, 1 декабря 2019 года в 5.43 на руднике «Кумтор» произошла резкая подвижка северного отвала в долине ручья Лысый. Компания начала эвакуацию работников горно-производственного отдела из опасной зоны и незамедлительно остановила горные работы.

Пропали двое сотрудников «Кумтора»: водитель бульдозера и мастер, дежурившие в ночную смену.
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