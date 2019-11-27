За разжигание межрегиональной вражды. Задержан модератор страницы в Facebook

В Бишкеке сотрудники ГКНБ задержали модератора одной из страниц в социальной сети Facebook БеспределKG Афтандила Жоробекова. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в силовых структурах.

Известно, что мужчину задержали в воскресенье, накануне он возворен в СИЗО ГКНБ.

«По предварительным данным, модератора уже ранее предупреждали о недопустимости публикаций межнационального характера. Однако посты на странице не прекратились, в связи с чем его задержали», — сообщили редакции.

Ранее пресс-центр ГКНБ сообщил, что в рамках расследуемого уголовного дела по факту разжигания межрегиональной вражды задержали пользователя социальных сетей. По его данным, А.Ж. распространял в соцсетях публикации, содержащие в себе заведомо ложные и провокационные сведения, дискредитирующие действующую власть, и призывал к неподчинению и организации массовых актов протеста, которые разделили пользователей на противоборствующие группы, вызвали обоюдные оскорбительные комментарии.