Схрон оружия нашли у члена террористической группировки в городе Ош

В городе Оше у члена террористической группировки «Джамаат Таухид ва Джихад» обнаружили схрон оружия. Об этом сообщила пресс-служба УВД южной столицы.

Ранее милиция получила информацию о том, что мужчина вербует людей для финансирования террористических группировок в Сирии.

«Милиция получила информацию, что мужчина по имени Абдулло через интернет распространяет запрещенную религиозную литературу. По факту возбудили уголовное дело. Следствием установлена личность подозреваемого. Им оказался житель Кара-Суйского района 32-летний А.К. Он является членом группировки «Джамаат Таухид ва Джихад» и тесно поддерживал связь с организацией «Абдуллох Сурока», помогал ей с финансами, вербуя людей», — сообщили в УВД.

Сотрудники милиции задержали подозреваемого во время получения пяти тысяч сомов для финансирования террористов. Во время обыска в его доме обнаружили пистолет, пневматическое оружие и патроны.