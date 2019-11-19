Жуткая авария в Словении: легковушка столкнула грузовик в пропасть

В Словении Opel Corsa, невзирая на разницу в габаритах, столкнул с 20-метрового обрыва огромную автоцистерну. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

Водитель грузовика, 53-летний гражданин Венгрии, погиб на месте, а владелец Opel отделался легким испугом и теперь пойдет под суд. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Трагедия произошла на объездной дороге вокруг столицы страны, города Любляна. Выезжая из тоннеля, водитель Opel не вписался в поворот, съехал со своей полосы и врезался в кабину автоцистерны.

По мнению спасателей, прибывших на место аварии, удачей можно считать то, что разбившаяся машина шла порожняком. В противном случае загоревшееся на узком участке дороги топливо могло привести к более серьезным последствиям.