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Происшествия

Жуткая авария в Словении: легковушка столкнула грузовик в пропасть

В Словении Opel Corsa, невзирая на разницу в габаритах, столкнул с 20-метрового обрыва огромную автоцистерну. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

Водитель грузовика, 53-летний гражданин Венгрии, погиб на месте, а владелец Opel отделался легким испугом и теперь пойдет под суд. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Трагедия произошла на объездной дороге вокруг столицы страны, города Любляна. Выезжая из тоннеля, водитель Opel не вписался в поворот, съехал со своей полосы и врезался в кабину автоцистерны.

По мнению спасателей, прибывших на место аварии, удачей можно считать то, что разбившаяся машина шла порожняком. В противном случае загоревшееся на узком участке дороги топливо могло привести к более серьезным последствиям.
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