На угольном месторождении Кара-Кече погиб мужчина

В Джумгальском районе на угольном месторождении Кара-Кече погиб 30-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Нарынской области.

По ее данным, накануне, примерно в 17.00 в дежурную часть Джумгальского РОВД позвонили и сообщили, что на угольном месторождении Кара-Кече между двумя КамАЗами застрял житель села Тугол-Сай. Его извлекли и доставили в больницу. На место приехала оперативно-разыскная группа.

«Оказалось, что 54-летний житель села Тугол-Сай на своем КамАЗе выезжал со шлагбаума на месторождении, а за ним ехал житель села Баш-Кууганды А.Р., 1986 года рождения, на своем КамАЗе. В это время 30-летний пострадавший пытался им показать дорогу и хотел пробежать между машинами. Но водители не увидели его в пыли. В итоге мужчина застрял между двумя автомобилями. Он скончался по дороге в больницу. Сейчас по делу идет разбирательство. Автомобили водворены на штрафстоянку», — говорится в сообщении.