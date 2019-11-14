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Сюжет: Насилие над детьми

Задержан 30-летний подозреваемый в попытке изнасилования маленькой девочки

Задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в попытке изнасилования несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

По данным милиции, 8 октября в органы внутренних дел Иссык-Атинского района с заявлением обратилась 48-летняя местная жительница М.С. Она просила принять меры в отношении неизвестного мужчины, который пытался изнасиловать ее несовершеннолетнюю дочку в одном из подъездов многоэтажного дома в городе Канте.

Факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по статьям 39-161 (Попытка изнасилования) УК КР.

Сотрудники милиции сразу же установили личность подозреваемого. В ходе оперативно-следственных мероприятий задержан 30-летний бишкекчанин. Он доставлен в ОВД района и передан следственной службе.

По предварительными данным, со слов подозреваемого, он ранее несколько раз судим. Досудебное производство продолжается.
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